Террористы готовятся идти на Луганск - "Права справа"

Об этом сообщил активист Луганской общественной организации "Права справа" Дмитрий Снегирев, передает Еспреcо.TV .

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"От Молодогвардейска в сторону Луганска собирается начать движение колонна тяжелой техники боевиков. Еще одна колонна стоит в селе Давыдово-Никольское - большое количество техники и живой силы. Ждут приказа начать движение в сторону Луганска. В колонне в основном русские и чеченцы", - передал он.