Террористы готовятся идти на Луганск - "Права справа"
00:43, 22 августа 2014Политика
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В сторону Луганска собираются двинуться две колонны боевой техники и террористов.
Reuters
Об этом сообщил активист Луганской общественной организации "Права справа" Дмитрий Снегирев, передает Еспреcо.TV .
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"От Молодогвардейска в сторону Луганска собирается начать движение колонна тяжелой техники боевиков. Еще одна колонна стоит в селе Давыдово-Никольское - большое количество техники и живой силы. Ждут приказа начать движение в сторону Луганска. В колонне в основном русские и чеченцы", - передал он.
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