США уговаривают Китай, Южную Корею и Сингапур поддержать санкции против РФ

США ведут переговоры с Южной Кореей, Сингапуром и Китаем относительно их поддержки санкций против России.

Об этом в интервью литовскому изданию Alfa.lt рассказал координатор Госдепартамента США по вопросам санкций Дэниел Фрид, сообщает Украинская правда.

"Как правило, санкции Европейского Союза поддерживает Норвегия, хотя и не является членом ЕС. Она делает это и в этом случае. Швейцария не является членом ЕС, но поддерживает санкции. Это очень хорошо. Мы беседуем с Южной Кореей, Сингапуром, мы провели консультации с Китаем. Они будут продолжаться. Чем больше солидарности в мире по поводу этой проблемы, тем лучше", - сказал он.

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По его словам, США и Евросоюз после длительных консультаций применили очень похожие, если не идентичные санкции к России.

Как считает Фрид, это является признаком лидерства и эффективности Европы.

"Европа доказала свою эффективность. Это не означает, что санкции немедленно должны решить проблемы за один шаг. В этом случае, очевидно, что они не были в состоянии сделать это. Обидно", - сказал Фрид.

Говоря о ответных санкциях со стороны Москвы, он отметил, что таким образом российская власть сделала шаг назад к СССР и "очередям за продуктами".

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"Я подозреваю, что Россия будет пытаться найти способы уменьшить свои собственные санкции, чтобы избежать таких проблем", - отметил он.

Напомним, 29 июля США расширили санкции против России. В тот же день послы стран-членов ЕС во вторник во время заседания в Брюсселе приняли решение о введении санкций третьего уровня в отношении Российской Федерации.