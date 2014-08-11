Норвегия поддержала санкции ЕС против России

Об этом говорится в сообщении МИДа королевства, сообщает ИТАР-ТАСС.

В документе приводится заявление главы внешнеполитического ведомства страны Берге Бренде, отметившего, что не входящая в состав ЕС Норвегия намерена ввести в силу те же ограничения, что были согласованы и приняты Евросоюзом 31 июля.

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"Норвегия намерена присоединиться к санкциям против России. С самого начала украинского кризиса Норвегия поддерживала ЕС, а также соседние государства, реагируя на допускаемые РФ нарушения международного права. Мы поступим так же и на этот раз", - отметил министр.

В документе отмечается, что санкции ЕС против России стали ответом на "дестабилизацию ситуации на востоке Украины".