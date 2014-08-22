Боевики отказались передать жителям Донбасса украинскую помощь

Соответствующее "распоряжение" появилось на сайте террористов, передает Еспресо.TV.

"Народ Донецкой Народной Республики, несмотря на рост гуманитарной катастрофы, не примет так называемую гуманитарную помощь из рук фашистских карателей, которые пришли к нам с территории Украины, даже, если эта помощь цинично будет завуалирована под миссию Международной Организации Красного Креста", - заявили террористы.

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Террористы считают помощь, отправленную из всех областей Украины, пропагандистской акцией.

Напомним, несколько дней назад Международный Комитет Красного Креста сообщил, что направленная украинским правительством гуманитарная помощь уже доставлена в 10 городов на Донбассе.