На Луганщине бойцы батальона "Львов" захватили около 40 террористов - СМИ
14:55, 20 августа 2014Политика
0 0
Один боец батальона погиб, еще один – ранен.
informator.lg.ua
19 августа в с.Крымское в районе Славяносербска (Луганская область), батальон "Львов" провел операцию по выявлению и задержанию боевиков "ЛНР".
В результате операции, было взято в плен около 40 боевиков, сообщает Информатор.
Читайте такжеВ боях за Иловайск силовики взяли в плен 5 российских десантников - журналист
Один боец батальона "Львов" погиб, еще один – ранен.
Напомним, батальон "Львов" отправился на восток Украины в конце июля. Батальон состоит в основном из работников правоохранительных органов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter