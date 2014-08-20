На Луганщине бойцы батальона "Львов" захватили около 40 террористов - СМИ

19 августа в с.Крымское в районе Славяносербска (Луганская область), батальон "Львов" провел операцию по выявлению и задержанию боевиков "ЛНР".

В результате операции, было взято в плен около 40 боевиков, сообщает Информатор.

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Один боец батальона "Львов" погиб, еще один – ранен.

Напомним, батальон "Львов" отправился на восток Украины в конце июля. Батальон состоит в основном из работников правоохранительных органов.