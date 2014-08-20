В Иловайске силы АТО задержали 8 боевиков, среди которых российский поэт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

“Только что общался из Иловайском. Сообщили о задержании 8 сепаратистов, среди которых известный в России поэт Юрий Юрченко, который специально приехал из Парижа воевать на стороне террористов”, - сказал Геращенко.Читайте такжеВ боях за Иловайск силовики взяли в плен 5 российских десантников - журналист

Продолжая тему освобождения Иловайска от террористов, он отметил, что бои в городе продолжаются.

По словам Геращенко, террористы пытаются удержать этот населенный пункт на пути к Донецку.

Советник также отметил, что по состоянию на сегодняшнее утро в боях за освобождение города погибли 9 украинских военнослужащих.