В Иловайске силы АТО задержали 8 боевиков, среди которых российский поэт
Во время зачистки города Иловайск бойцы АТО задержали 8 боевиков, среди которых поэт из РФ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
“Только что общался из Иловайском. Сообщили о задержании 8 сепаратистов, среди которых известный в России поэт Юрий Юрченко, который специально приехал из Парижа воевать на стороне террористов”, - сказал Геращенко.Читайте такжеВ боях за Иловайск силовики взяли в плен 5 российских десантников - журналист
Продолжая тему освобождения Иловайска от террористов, он отметил, что бои в городе продолжаются.
По словам Геращенко, террористы пытаются удержать этот населенный пункт на пути к Донецку.
Советник также отметил, что по состоянию на сегодняшнее утро в боях за освобождение города погибли 9 украинских военнослужащих.