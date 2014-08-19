В зоне АТО задержали боевика, выполнявшего функции палача

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"На блокпосту пгт. Оленевка Волновахского района Донецкой области задержан граждан Украины Синько Родион Викторович, 1977 г.р., уроженец и житель г. Иловайск, и Шеховцов Алексей Николаевич, 1982 г.р., уроженец и житель г. Харцызск. Злоумышленники по заданию российских спецслужб пытались проникнуть на территорию, контролируемую ВС Украины, для осуществления диверсионных актов, направленных на дестабилизацию обстановки в регионе", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Донецке группа боевиков попала под обстрел своих же снайперов

Синько и Шеховцов имели при себе удостоверения «Министерства государственной безопасности «ДНР», батальона «Восток», с фотографиями и позывными «Синий» и «Захар».

По имеющейся информации, Синько в «ДНР» выполнял функции конвойного и палача украинских военнослужащих и мирных граждан. Шеховцов был боевиком батальона «Восток» с постоянным дислоцированием в захваченном помещении ГАИ г. Харцызска.

Службой безопасности Украины в отношении задержанных зарегистрированы уголовные производства по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 Ук Украины «Создание террористической группы или террористической организации».