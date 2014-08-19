Польская оппозиция призывает власть инициировать исключение России из Совета Европы

Как передает корреспондент УНИАН у Варшавы, об этом они заявили на пресс-конференции в Сейме.

"Мы выступаем за то, чтобы Россия была исключена из Совета Европы и других международных организаций", - сказал председатель парламентской фракции PIS Мариуш Блащак.

Он обвинил польскую власть в пассивности в отношении Украины, обратив внимание на то, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не принимал участия в переговорах глав МИД Германии, Франции, Украины и России под Берлином.Читайте такжеГлава МИД Швеции: россияне - единственные, кто продолжает эскалацию конфликта на Донбассе

По словам Блащака, это нивелирует роль Польши, которая должна играть активную роль в международной политике, поскольку является наибольшим государством-членом Европейского Союза в Восточной Европе.

"Сегодня роль моста между Украиной и Евросоюзом перебирает Германия", - добавил он, заметив, что история свидетельствует о том, что все договоренности без участия поляков "плохо заканчивались для Польши".

Как сказал Блащак, PIS призывает польскую власть признать "террористическими организациями" сепаратистские образования на востоке Украины, что позволит официально зафиксировать факт сотрудничества России с боевиками.Читайте такжеРоссия не готова выполнять обязательства по урегулированию ситуации на Донбассе - глава МИД

"Помощь государства организации, которое есть в списке террористических, имеет серьезные международные последствия" - заявил член этой партии, заместитель председателя Европарламента Ришард Чарнецкий.

Он выступил за то, чтобы международное сообщество пригрозило России исключением из ОБСЕ, ООН и других международных организаций. По его мнению, это может стать "холодным душем" для россиян.