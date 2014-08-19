К задержанному в Крыму украинцу применяли методы карательной психиатрии - активист

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Охотин заявил на пресс-конференции в Киеве.

“Менее всего информационно освещенными являются дела Афанасьева и Чирния. У них под пытками взяты признания, а, по свежей информации, Чирний сейчас находится в Бутырке в предсуицидном настроении. К такому состоянию его довело лечение в психиатрической больнице Сербского, которая известна тем, что в 70-х годах там “лечили” диссидентов”, - сказал Охотин.

Также он отметил, что более детальной информацию о ситуации по Чирнию нет, поскольку адвокаты взяли обязательство не разглашать материалы дела.

“Следователи ФСБ сделали все возможное, чтобы разделить Сенцова и Кольченко, и Афанасьева и Чирния, которые якобы дали показания против других. Мало кто говорит о том, что Чирний находился в научном центре судебной и социальной психиатрии. Мы эту информацию узнали от Людмилы Альберн — представителя общественного наблюдательного комитета в России. Когда наша наблюдательная делегация находилась в центре Сербского, нам сообщили, что 5 августа Чирния перевели к Лефортово, а через день нам стало известно, что он уже в Бутырке и находится в тяжелом предсуицидном настроении”, - сказал Охотин.

Читайте такжеРоссийские тюремщики запрещают передавать Савченко книги на украинскомОн также допустил, что Чирния подвергали пыткам, ему кололи транквилизаторы, чтобы он дал показания против других подозреваемых по делу.

Как сообщал УНИАН, 11 мая сотрудники ФСБ России задержали в Симферополе украинского режиссера, активиста Майдана Олега Сенцова. Его обвиняли в подготовке терактов.

Позже в ФСБ РФ заявили, что в аннексированном Россией Крыму задержаны члены "диверсионно-террористической группы" "Правого сектора". Основной целью «преступной деятельности группы было осуществление диверсионно-террористических актов в Симферополе, Ялте и Севастополе, а в дальнейшем уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач».

Читайте такжеАдвокаты режиссера Сенцова просят Путина и Порошенко провести обмен заключеннымиСледственным управлением ФСБ расследуется уголовное дело в отношении Сенцова, Геннадия Афанасьева, Чирния, Александра Кольченко по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 2 ст. 205.4 («организация террористической группировки и участие в ней»), ч. 3 ст. 222 («незаконный оборот оружия») УК РФ.

Отмечается, что они осуществили в составе террористической группировки приготовление к осуществлению террористического акта - взрывам ночью 9 мая самодельных взрывных устройств возле «мемориала Вечного огня» и памятника Ленину в Симферополе, а также поджогов офисов общественной организации «Русская община Крыма» и представительства партии «Единая Россия» в Симферополе 14 и 18 апреля соответственно.