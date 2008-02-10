В СБУ говорят, что не похищали Рудьковского из больницы - он был в городе

Сотрудники Службы безопасности задержали бывшего министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО по решению одного из районных судов Киева, в который обратился следователь прокуратуры, поскольку экс-министр уклоняется от сотрудничества со следствием.

Как сообщили УНИАН в СБУ, Н.РУДЬКОВСКИЙ был задержан вчера вечером. При этом в СБУ подчеркнули, что из больницы его никто не забирал, он на момент задержания находился по своим делам в городе. Сотрудники СБУ предъявили ему решение суда, в котором, в частности указывалось, что этот человек задерживается на двое суток. Как заметили в СБУ, в понедельник один из судов столицы должен принять решение об избрании Н.РУДЬКОВСКОМУ меры пресечения. В то же время собеседник агентства заметил, что сейчас бывший министр транспорта находится в отделе досудебного следствия СБУ, его осмотрели медики, которые вынесли вердикт, что содержания задержанного в этом учреждении не вредит его здоровью.

Следователи отметили, что Н.РУДЬКОВСКИЙ является фигурантом нескольких уголовных дел, которые возбуждены в связи с злоупотреблениями в ведомстве, которое он возглавлял.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту растраты средств служебными лицами одного из государственных предприятий Министерства транспорта и связи Украины на общую сумму 400 тыс. грн., по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах). По данным пресс-центра СБУ, в организации преступления подозревается один из руководителей Министерства транспорта и связи.

14 декабря СБУ вызвала на допрос Н.РУДЬКОВСКОГО по делу о незаконном использовании государственных средств в Минтрансе на сумму 390 тыс. грн. Эпизод, по которому вызывался Н.РУДЬКОВСКИЙ в СБУ, касается поездки "Киев – Париж – Киев" на частном чартерном самолете, которую он осуществил с 9 по 12 июня этого года, оплатив данный рейс за счет Минтранса. Следователь СБУ после допроса избрал для Н.РУДЬКОВСКОГО меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, работниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины и УБОП ГУМВД Украины в городе Киеве задокументированы факты использования в личных интересах служебного положения должностными лицами Министерства транспорта и связи Украины, что привело к незаконным расходам государственных средств на сумму 122 тысячи 213 гривен. В частности, установлено, что в период с 7 по 13 июля 2007 года делегация Минтранссвязи в составе 11 человек во главе с министром (Н.РУДЬКОВСКИМ – УНИАН) находилась с рабочим визитом в городе Токио (Япония).

Сегодня пресс-служба Н.РУДЬКОВСКОГО распространила заявление о том, что “9 февраля 2008 года, около 21 час. 30 мин. вооруженные лица в масках задержали Н.РУДЬКОВСКОГО в стационарном отделении больницы, где он находился после операции, и увезли в неизвестном направлении”.