Летчицу Савченко могут обменять на задержанных в Украине граждан РФ

Вера Савченко надеется, что ее сестру, военную летчицу Надежду Савченко освободят с применением процедуры обмена пленными. Более вероятным она считает, что или Надежду обменяют на российских пленных в Украине, или же выходом из ситуации может быть передача Надежды Савченко в Украину для того, чтобы ее судил украинский суд. "Скорее всего, нам нужно рассчитывать на эту стратегию обмена. Также российские адвокаты имеют еще одну стратегию - передать ее для суда в Украину", - сказала она.

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В свою очередь, представитель фонда “Открытый диалог” Петр Охотин, который сотрудничает с адвокатами Надежды Савченко, отметил, что вопрос обмена не находится в компетенции адвокатов, и потому сегодня стоит максимально публично освещать судебный процесс, показывая несовпадение с реальностью тех обвинений, которые адресует украинской летчице российская власть.

Как сообщал УНИАН, Надежда Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.