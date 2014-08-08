Савченко не жалуется на бытовые условия в камере СИЗО - адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре сказал ее адвокат Илья Новиков.

«Надежда Савченко держится очень бодро, насколько это вообще возможно для человека, который содержится под стражей уже больше месяца. С ее слов мы знаем, что у нее камера, которая рассчитана на 5 человек. Она там одна. Нормы придерживаются. У нее есть душ, питьевая вода. Передачи ей передаются. Продукты у нее есть. В целом, у нее нет жалоб на бытовую сторону ее содержания», - сказал адвокат.

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По словам Новикова, стоит беспокоиться о том, что Савченко незаконно передали через границу, и официальные российские органы распространяют о ней недостоверную информацию.

Другой адвокат летчицы Марк Фейгин подчеркнул, что доказательств вины Савченко нет. «На сегодняшний день доказательств вины Надежды Савченко нет», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.

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Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в России «без документов под видом беженки». Украинская власть заявляет, что Савченко похитили террористы на Донбассе, и затем передали российским властям. В Украине возбудили уголовное дело о похищении Савченко.

Льотчицю удерживают в СИЗО Воронежа. 25 июля Воронежский областной суд отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей Савченко до 30 августа, отказавшись выпустить его под залог в 500 тыс. рублей.