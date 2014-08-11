Адвокаты Савченко располагают информацией о непричастности летчицы к гибели журналистов РФ

Об этом написал в своем блоге на «Эхо Москвы» один из адвокатов Савченко Илья Новиков.

«Четверг и пятницу прошлой недели я, Николай Полозов и Марк Фейгин провели в Киеве, там была большая пресс-конференция по делу Надежды Савченко и несколько встреч и совещаний по теме. Попутно мы решали свои задачи, искали независимую информацию по событиям 17 июня. Ну и нашли», - написал Новиков.

По его словам, впервые адвокаты получили независимые данные о том, где Савченко находилась перед тем, как попасть в плен. «Мы знаем, что ее ранили и захватили рядом с местом, где танк попал в засаду – это было между Стукаловой балкой и Металлистом. По словам Надежды, это случилось около 12 часов по киевскому времени, но этому, конечно, никто не обязан верить на слово, мы постараемся найти более четкие подтверждения. Но это точно произошло севернее поселка Металлист. До Металлиста она так и не добралась», - написал Новиков. По его словам, перекресток, на котором погибли российские журналисты Антон Волошин и Игорь Корнелюк, находится южнее Металлиста, в направлении Луганска.Читайте такжеЗащитник летчицы Савченко заявил, что везет в Россию "чемодан доказательств" ее невиновности

«Но уже сейчас у Надежды Савченко просматривается алиби по эпизоду с обстрелом перекрестка. Мы, конечно, ожидаем появления в деле новых анонимных свидетелей «Сидоровых», которые удачно сидели в нужных кустах и хорошо слушали, как Савченко корректировала огонь по квадратам. Но чем больше информации будет у нас - тем жиже все это будет выглядеть», - написал Новиков.

Как сообщал УНИАН, Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.

Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в Россию «без документов под видом беженки». Украинская власть заявляет, что Савченко похитили террористы на Донбассе, и потом передали российской власти. В Украине возбудили уголовное дело о похищении Савченко.Читайте такжеАдвокат летчицы Савченко: Журналисты РФ погибли в результате случайного минометного огня

Летчицу удерживают в СИЗО Воронежа. 25 июля Воронежский областной суд отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей Савченко до 30 августа, отказавшись выпустить ее под залог в 500 тыс. рублей.