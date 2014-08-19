Силы АТО столкнулась под Антрацитом с боевыми частями России и донскими казачками - СМИ

Об этом Gazeta.ua сообщил боец 11-го батальона ВСУ, который дислоцируется на Луганщине.

Военный, в частности, отметил, что на территории Донецкой области его подразделение воевало против отрядов боевиков, которые состояли частично из российских и чеченских наемников и местных криминальных элементов.

"Если под Дебальцево мы вели боевые действия против смеси российских, чеченских боевиков и уголовников, которые воевали порой не слишком профессионально, то под Антрацитом имеем дело с опытными военными из России", - отметил участник АТО.

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По его словам, у русских на вооружении тяжелая бронетехника, БТРы и системы "Град".

Он также рассказал, что на Луганщине зафиксировано немалое количество представителей так называемого "Всевеликого войска донского", которые воюют против Украины.

"Это казачки российского атамана Николая Козицына. Они сосредоточены преимущественно в районах Красного Луча, Краснодона. Но украинские военные с ними не церемонятся", - заявил украинский боец.