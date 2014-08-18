В ОБСЕ обеспокоены нарушением свободы слова в Крыму

Об этом заявила представитель по свободе средств информации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дуня Миятович, сообщает Радио Свобода.

Так, 9 августа, генеральному координатору информационного агентства QHA, учредителю турецкого канала TRT Юкселю был запрещен въезд на территорию полуострова на пять лет. Фактическая власть аннексированного Крыма никак не объяснила причины запрета.

«Я призываю всех ответственных за ситуацию в Крыму остановить запугивание представителей СМИ и воздержаться от подавления критической информации. Такие выборочные и ограничительные меры не могут быть приемлемыми, поскольку это влияет на свободный поток информации и свободу слова», – подчеркивает Миятович.

Ранее в этом месяце Миятович осудила решение об изъятии имущества телерадиокомпании «Черноморская», которая является наибольшим вещателем на полуострове.

Читайте такжеДжемилев: Путин предлагает встретиться, держа моего сына в заложникахКак отмечается, Юксель – общественный деятель, инициатор и руководитель многих гуманитарных проектов, в частности детских и молодежных, реализованных в Крыму при содействии крымскотатарской диаспоры Турции, советник председателя Меджлиса крымскотатарского народа по вопросам отношений с Турцией.

Напоминаем, что 16 марта в 2014 г. на территории Крыма и города Севастополя прошел так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали это голосование и считают, что Крым Россия аннексировала.