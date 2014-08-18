Красный Крест ожидает гарантий безопасности во время доставки гуманитарного груза на Донбасс
Международный комитет Красного креста ожидает гарантий безопасности для своих работников во время доставки подготовленного Россией гуманитарного груза для жителей Донбасса.
Об этом УНИАН сообщила сегодня представитель организации из Женевского офиса Анастасия Исюк.
"Сейчас необходимо, чтобы МККК получил заверения, что его группы смогут работать безопасно", - отметила она, напомнив, что организация не использует в своей работе "вооруженный конвой".
Исюк не стала комментировать, когда Красный крест может получить такие гарантии и когда первый гуманитарный груз будет доставлен из России в Украину.
Она отметила, что, по данным организации, украинская и российская власти согласовали между собой вопрос пересечения границы "гуманитарным конвоем" с РФ.
Читайте такжеБоевики не гарантируют безопасность движения российской колонны с гуманитаркой - СНБО"Российские и украинские пограничные и таможенные службы договорились вскоре начать инспекцию первой группы грузовиков. МККК будет следить за этим процессом", - отметила Исюк.
Она также добавила, что организацию удовлетворяет информация, которую она получила от российской власти о содержании грузовиков, входящих в состав "гуманитарного конвоя" РФ.
На основании этих данных Красный крест и попросил украинскую власть признать этот груз "гуманитарным".
Как сообщалось, 16 августа Украина признала отправленный из России груз гуманитарной помощью.
Было согласовано, что распределением помощи для жителей Донбасса, которые находятся в зоне АТО, будет заниматься Красный крест.
Читайте такжеОБСЕ: Российский гуманитарный конвой проверят на следующей неделеМежду тем, представитель МККК Паскаль Кютта заявил, что главная проблема, которая касается дальнейшей судьбы конвоя, заключается в получении гарантий безопасности от всех сторон конфликта.
Украинская власть, а также лидеры западных стран не исключили вероятности вторжения России в Украину под предлогом гуманитарной помощи или же провокаций с этим грузом.