Беларусь приняла около 26 тысяч украинцев за последние 2 месяца - посол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявил Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Украине Валентин Величко.

«За последние 2 месяца, июнь-июль, в Беларусь уехало более 25 тыс. жителей Украины – примерно 26 тысяч. На рассмотрении о статусе беженца находятся около 500 человек», - заявил Величко.

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По его словам, процедура получения статуса беженца довольно длительна и по белорусскому законодательству занимает 6 месяцев.

В то же время власти республики сейчас рассматривают возможность упрощения процедуры для лиц, выехавших из Луганской и Донецкой областей. В случае принятия новых правил, период оформления документов займет три месяца.

Он отметил, что значительная часть приехавших в республику украинцев оформляет вид на постоянное место жительства, дающий им право на работу и учебу в Беларуси.

«Основное, что сейчас нужно - это людей трудоустроить. Порядка 1,5 тыс. сегодня имеют вид на постоянное жительство. Это дает им возможность постоянной работы, учебы и так далее. Относительно около трех тысяч людей рассматривается вопрос о временном жительстве», - сообщил посол.

Как сообщал УНИАН, по оценкам ООН, из-за боевых действий на Донбассе, число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц в Украине достигает почти 118 тыс. человек, около 169 тыс., по официальным данным, бежали на территорию России.

Многие из тех, кто покинул свои дома, не заявляют об этом властям Украины и не обращаются за помощью. Российские власти и Управление ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщали, что с начала года, воспользовавшись 270-дневной визовой программой для украинцев, границу пересекли 740 тыс. человек.