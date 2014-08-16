Беженцев с Востока попросят освободить общежития вузов и санатории

Сегодня двадцать тысяч человек живут в общежитиях вузов и санаториях, передает ТСН.

Общежития надо освободить до учебного года - к 1 сентября. Лагеря и базы отдыха на берегу Азовского моря просто не отапливаются.

Тепло попытаются наладить, где это возможно, и этот процесс уже начался. Остальные беженцы переедут. Спасатели говорят, у них есть четыре тысячи свободных объектов и обещают разместить всех.

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"На сегодняшний день у нас 34 тысячи - резерв, а вынужденных переселенцев - около двадцати тысяч. Третье направление решения этой проблемы - это действительно, если останется какая-то часть людей, переместить в те регионы, где у нас есть свободные места", - рассказывает заместитель председателя ГСЧС Василий Стоецкий.