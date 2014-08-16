Канада направила украинским пограничникам еще одну партию военного снаряжения

03:03, 16 августа 2014
Политика
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Канада направила в Украину еще одну партию нелетального военного снаряжения

Канада / lenta-ua.net

Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Канады, передает "Эхо Москвы".

Как говорится в сообщении, третий и последний самолет с военным снаряжением для Украины отправился из Канады. Ожидается, что он прибудет к месту назначения в течение выходных.

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Ранее премьер-министр Канады Стивен Харпер заявил, что страна намерена предоставить Украине "нелетальне военное снаряжение", которое Киев сможет использовать для защиты восточных границ.

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