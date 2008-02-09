Богатырева заверяет в намерении преодолеть коррупцию

Совет Европы готов оказывать активную поддержку антикоррупционным инициативам украинской власти, в частности, относительно осуществления экспертизы законопроектов, нацеленных на борьбу с коррупцией.

Как сообщили УНИАН в аппарате СНБО, об этом заявил Представитель Генерального секретаря Совета Европы по координации программ сотрудничества в Украине Аке ПЕТЕРСОН во время встречи 8 февраля с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисой БОГАТЫРЁВОЙ.

Основной темой встречи стало обсуждение вопросов антикоррупционной политики и создания соответствующего специализированного органа, которые предусмотрены рекомендациями Группы СЕ против коррупции (GRECO).

В свою очередь Р.БОГАТЫРЁВА заверила представителя Совета Европы в последовательности позиции руководства государства в вопросе преодоления коррупции. Она также проинформировала А.ПЕТЕРСОНА о рассмотрении на ближайшем заседании СНБОУ проекта Концепции реформы криминальной юстиции, которым, в частности, определяются принципы создания специализированного антикоррупционного органа.

На встрече также обсуждались текущие вопросы сотрудничества Украины с Советом Европы в сферах, связанных с национальной безопасностью.