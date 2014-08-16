Луценко об уничтоженной российской бронеколонне: нех*й шастать
Советник президента Украины Юрий Луценко считает, что ракета - понятный аргумент для непрошеных гостей
Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя уничтожение части колонны российской бронетехники, которая ночью пересекла украинскую границу.
"Сегодня в секторе Д был большой БУМ. От нагло развернутого лагеря с 70 единиц бронетехники с российскими отметками на борту осталась гора металлолома", - написал он.
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"Поддерживаю решение президента. Ракета - понятный аргумент для непрошеных гостей. Да и переговоры РФ-ЕС-Украина будут более результативными", - добавил Луценко.
"Нехай щастить, или по-русски - нех*й шастать", - написал он.