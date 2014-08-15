МИД Литвы: Из России в Украину вторглись 70 единиц военной техники
15:15, 15 августа 2014Политика
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Министр иностранных дел Литвы сообщил, что в Украину из РФ въехали 70 единиц военной техники.
REUTERS
«Мы крайне обеспокоены развитием ситуации, поскольку, с одной стороны, мы много говорим о так называемом гуманитарном конвое, но в то же время видим, что эскалация продолжается. У нас есть сообщения, что в течение ночи 70 единиц военной техники вновь пересекли границу», – заявил журналистам Линас Линкявичюс, прибывший на внеочередное заседание глав внешнеполитических ведомств Евросоюза, передает Голос Америки.
Напомним, СНБО подтвердил, что через пункт пропуска “Изварино” с территории Российской Федерации в Украину въехала колонна бронетехники.
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