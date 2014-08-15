Еврокомиссия напоминает РФ, что гуманитарный конвой не может без разрешения Украины пересечь границу

Об этом в пятницу в Брюсселе перед внеочередным заседанием Совета ЕС по вопросам иностранных дел заявила европейский комиссар Кристалина Георгиева, передает собственный корреспондент УНИАН.

„Очень важно защитить нейтральность, непредвзятость и независимость гуманитарной помощи. Мы надеемся, что Россия будет уважать эти принципы. У меня нет информации о том, что грузовики пересекли границу. Что нам известно, так то, что они не могут пересечь границу без разрешения украинской власти”, - сказала она.

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Георгиева отметила, что находится в постоянном контакте с представителями Международного Красного Креста. „Мы все надеемся, что наш фокус будет сосредоточен на пострадавших в восточной части Украины”, - отметила еврокомиссар.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 августа, в 10:00 в пункте пропуска «Донецк» на территории России 41 украинский пограничник и 18 таможенников начали процедуру оформления российского гуманитарного груза. В соответствии с согласованной процедурой, далее его передадут представителям Красного креста, сообщил спикер информационного центра РНБО Андрей Лысенко.

Позже Лысенко отметил, что из-за того, что Красный Крест не предоставил документацию на российский гуманитарный груз, украинская сторона не может приступить к его оформлению.

“По договоренности украинской и российской сторон гуманитарный груз должен был быть принят в пункте пропуска “Донецк” на российской стороне. Однако наши представители не получили от Красного Креста ни одного документа о грузе. Как только документы получим, так начнется оформление груза. После чего он будет доставлен Красным Крестом в места назначения”, - сказал Лысенко.