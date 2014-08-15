Силовикам удалось освободить из плена боевиков 25 военнослужащих

02:45, 15 августа 2014
Политика
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Украинским силовикам за минувший день удалось освободить 25 военнослужащих, которых удерживали в плену боевики в Донецкой области.

Порошенко

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

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"Сегодня нам удалось освободить 25 наших военнослужащих, которых удерживали в Донецкой области. 25 семей смогут уже завтра увидеть и обнять своих родных", - написал глава государства.

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