Силовикам удалось освободить из плена боевиков 25 военнослужащих

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

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"Сегодня нам удалось освободить 25 наших военнослужащих, которых удерживали в Донецкой области. 25 семей смогут уже завтра увидеть и обнять своих родных", - написал глава государства.