Силовикам удалось освободить из плена боевиков 25 военнослужащих
02:45, 15 августа 2014Политика
0 0
Украинским силовикам за минувший день удалось освободить 25 военнослужащих, которых удерживали в плену боевики в Донецкой области.
Порошенко: Силовикам удалось освободить из плена боевиков 25 военнослужащих
Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.
Читайте такжеВ Луганской области из плена освободили 13 военных - СМИ
"Сегодня нам удалось освободить 25 наших военнослужащих, которых удерживали в Донецкой области. 25 семей смогут уже завтра увидеть и обнять своих родных", - написал глава государства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter