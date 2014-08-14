Террористы заняли Зимогорье в Луганской области

Как сообщает сайт Информатор со ссылкой на свидетельства местных жителей, террористы поставили блокпост между городами Зимогорье и Родаково. Рядом с блокпостом, в лесопосадке, были замечены пушки. Точное их количество неизвестно.

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Свою комендатуру боевики оборудовали в захваченном ранее здании милиции. По словам очевидцев, боевики уже начали "вершить свое правосудие". Вчера днем террористы привязали неизвестного мужчину к столбу.

Также, по сообщению местных жителей, через территорию города проехало легковое авто с боевиками, фургон-КамАЗ с гаубицей на прицепе. А также - внедорожник с установленным минометом. Колонна проехала в направлении города Родаково.