На Луганщине террористы подорвали очередной мост - СМИ

Боевики подорвали очередной мост в Луганской области.

Как сообщает informator.lg.ua, террористы взорвали мост через реку Лугань в посёлке Родаково Славяносербского района Луганской области. Бои в районе Родаково идут с самого утра, о мощной стрельбе сообщают местные жители.

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Напомним, что в Родаково находится также крупный железнодорожный узел Луганского отделения Донецкой железной дороги.