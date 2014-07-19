На Луганщине террористы подорвали очередной мост - СМИ
19:56, 19 июля 2014Политика
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Взорван мост через реку Лугань в поселке Родаково.
Террористы опять подорвали мост / informator.lg.ua
Боевики подорвали очередной мост в Луганской области.
Как сообщает informator.lg.ua, террористы взорвали мост через реку Лугань в посёлке Родаково Славяносербского района Луганской области. Бои в районе Родаково идут с самого утра, о мощной стрельбе сообщают местные жители.
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Напомним, что в Родаково находится также крупный железнодорожный узел Луганского отделения Донецкой железной дороги.
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