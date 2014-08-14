В освобожденных населенных пунктах на Донбассе снова обнаружили российское оружие

Военнослужащими Нацгвардии при освобождении от террористов населенных пунктов Горское и Углегорск было обнаружено вооружение и боеприпасы, которые имеют российское происхождение и не стоят на вооружении украинской армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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По его словам, «поступает информация о минировании диверсантами инфраструктурных объектов. Так, боевиками заминирован еще один мост на трассе между поселками Нижняя Кринка и Харцызск Донецкой области. В Киевском районе Донецка российские наемники заминировали электроподстанцию на территории завода «Точмаш».