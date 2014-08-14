Порошенко уволил губернатора Львовщины

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Президент Украины Петр Порошенко уволил Ирину Сех с должности председателя Львовской областной государственной администрации. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства. Читайте такжеПредседатель Львовской ОГА Сех подала в отставку «Уволить Сех Ирину Григорьевну с должности председателя Львовской областной государственной администрации», - сказано в документе.

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