Порошенко уволил губернатора Львовщины
16:26, 14 августа 2014Политика
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Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
Ирину Сех уволили / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко уволил Ирину Сех с должности председателя Львовской областной государственной администрации.
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
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«Уволить Сех Ирину Григорьевну с должности председателя Львовской областной государственной администрации», - сказано в документе.
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