Порошенко уволил начальников управлений СБУ в Закарпатской и Хмельницкой областях

Президент Украины Петр Порошенко уволил руководителей управлений Службы безопасности Украины в Закарпатской и Хмельницкой областях.

Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства.Читайте такжеПорошенко сменил начальников управлений СБУ в Николаевской и Одесской областях Согласно указу, Виктор Любенков уволен с должности начальника Управления СБУ в Закарпатской области. Другим указом Александр Бондарчук уволен с должности начальника Управления СБУ в Хмельницкой области. Причины увольнения в указах не указаны.

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