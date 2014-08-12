Порошенко уволил начальников управлений СБУ в Закарпатской и Хмельницкой областях
11:35, 12 августа 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уволил руководителей управлений Службы безопасности Украины в Закарпатской и Хмельницкой областях.
Порошенко уволил начальников управлений СБУ / Фото УНИАН
Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства.Читайте такжеПорошенко сменил начальников управлений СБУ в Николаевской и Одесской областях
Согласно указу, Виктор Любенков уволен с должности начальника Управления СБУ в Закарпатской области. Другим указом Александр Бондарчук уволен с должности начальника Управления СБУ в Хмельницкой области.
Причины увольнения в указах не указаны.
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