Хакеры взломали почту Медведева

«Официальная позиция команды – твиттер [взломали] не мы. Неофициальная – ну, возможно». Ну, наверное, будут думать на нас. Так как нам в руки совершенно случайно попали несколько его (Медведева) почтовых ящиков и содержимое трех айфонов», — заявил «Газете.Ru» представитель данного блога, авторы которого называют себя группой «Анонимный интернационал».

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В июле Роскомнадзор заблокировал анонимный блог «Шалтай Болтай», в котором была опубликована переписка российских высокопоставленных политиков и чиновников.

Утром в четверг твиттер Медведева был взломан. В микроблоге, в частности, говорилось о том, что премьер принял решение уйти в отставку.