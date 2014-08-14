Хакеры взломали почту Медведева
15:31, 14 августа 2014Политика
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Анонимная группа «Шалтай Болтай» заявила «Газете.Ru», что завладела личными данными премьер-министра России Дмитрия Медведева и, возможно, взломала аккаунт премьера в твиттере.
REUTERS
«Официальная позиция команды – твиттер [взломали] не мы. Неофициальная – ну, возможно». Ну, наверное, будут думать на нас. Так как нам в руки совершенно случайно попали несколько его (Медведева) почтовых ящиков и содержимое трех айфонов», — заявил «Газете.Ru» представитель данного блога, авторы которого называют себя группой «Анонимный интернационал».
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В июле Роскомнадзор заблокировал анонимный блог «Шалтай Болтай», в котором была опубликована переписка российских высокопоставленных политиков и чиновников.
Утром в четверг твиттер Медведева был взломан. В микроблоге, в частности, говорилось о том, что премьер принял решение уйти в отставку.
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