В "Свободе" заявляют о задержании в Киеве сепаратиста Клинчаева

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО "Свобода". "Возле станции метро "Льва Толстого" свободовцы задержали депутата Луганского областного совета сепаратиста Арсена Клинчаева. Среди тех, кто задерживал - народный депутат Эдуард Леонов, глава крымской "Свободы" Александр Болтян и активисты батальона "Крым"", - сообщили в пресс-службе.

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"На выходе из метро в центре Киева, на улице Большой Васильковской, мы заметили в толпе Арсена Клинчаева. Он проводил сепаратистский митинг, кричал, что Украину надо федерализировать. После этого мы его задержали, вызвали в милицию. Сейчас он находится в Шевченковском райотделе милиции", - отметил Эдуард Леонов.

Как сообщал УНИАН, 10 марта Арсен Клинчаев был задержан сотрудниками СБУ в Луганске. СБУ владеет информацией, что Клинчаев планировал вместе с группой из 500 боевиков захватить в Луганские областные Управления СБУ, МВД и Государственного казначейства. С целью предупреждения насильственных действий в регионе, а также исходя из наличия в действиях Клинчаева признаков преступления, предусмотренного ст. 110 Уголовного кодекса ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") СБУ приняла решение о задержании и доставке его в СИЗО. Тогда Арсену Клинчаеву было объявлено подозрение в совершении преступлений по ч.1 ст. 109, ч.1 ст. 294, ч.1 ст. 338 ст. 341 Уголовного кодекса ("действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "организация массовых беспорядков" "надругательство над государственными символами", "захват государственных или общественных зданий или сооружений").