СБУ: депутат облсовета планировал захватить в Луганске управления СБУ и МВД

Как отмечается в сообщении, 10 марта с.г. около 23-х часов в Луганске сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина Украины Клинчаева. Именно под его руководством днями радикальная луганская организации «Молодая гвардия» вместе с «российскими туристами» захватила областную государственную администрацию, насильственно заставила губернатора написать заявление об увольнении.

СБУ владеет информацией, что Клинчаев спланировал вместе с группой из 500 боевиков захватить в Луганске областные Управления СБУ, МВД и Государственного казначейства. Каждому участнику обещали по 150 долларов США за эти противоправные действия.

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С целью предупреждения насильственных действий в регионе, а также исходя из наличия в действиях Клинчаева признаков преступления, предусмотренного ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Служба безопасности Украины приняла решение о задержании и доставке его в СИЗО.

В настоящее время Клинчаеву объявлено подозрение в совершении преступлений, которые расследуются в рамках уголовного производства, возбужденного по признакам совершения преступлений, предусмотренных: ч.1 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст. 294 (организация массовых беспорядков), ч.1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) и ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) УКУ.

Меру пресечения Клинчаеву изберет суд, отметили в СБУ.