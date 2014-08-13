Путин прибыл в Севастополь (добавлено видео)

Как сообщает РИА Новости, совещание пройдет в штабе Черноморского флота РФ.

«Рабочая поездка Путина продлится 13-14 августа. В четверг глава государства, как ожидается, посетит в Ялте строящийся санаторно-курортный комплекс "Мрия", где встретится с депутатами Госдумы. В мероприятии также будут участвовать премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Сергей Нарышкин, руководители всех думских фракций, министры», - говорится в сообщении. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, на встрече соберется политический актив страны, к которому Путин обратится с большой речью.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 12 августа, заместитель министра иностранных дел Даниил Лубкивский заявил, что МИД Украины считает неприемлемым и недопустимым пребывание руководства России в оккупированном Крыму.

«Крым – незаконно оккупирован, пребывание там руководства Российской Федерации является неприемлемым. Это четкая и однозначная позиция МИД Украины», - подчеркнул Лубкивский.