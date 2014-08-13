Сегодня изберут нового главу УПЦ МП

Интронизация нового главы церкви состоится 17 августа.

Избрание предстоятеля пройдет в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре в трапезной палате в Храме преподобных Антония и Феодосия. Голосование будет проходить тайно, в бюллетень внесены имена всех 74-х действующих епископов. В Соборе также примут участие 9 внештатных епископов, которые сейчас находятся на покое.

Голосование будет проходить в два тура: в первом туре из 74-х епископов будет определены три кандидатуры, а во втором туре из этих трех кандидатур будет избран предстоятель УПЦ МП.

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Среди претендентов на пост главы УПЦ МП чаще всего называют митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия, который с февраля является местоблюстителем Киевской митрополичьей кафедры.

Полноправным главой Украинской Православной Церкви новоизбранный Киевский митрополит станет только после получения благословенной грамоты от Московского патриарха и после торжественной интронизации.