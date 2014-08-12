У луганских террористов появились 3 установки «Буратино»

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель общественной организации " Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, ставшие очевидцами событий.

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«У боевиков появились 3 установки «Буратино». Это установки, подобные «Граду», с термобарическими зарядами для борьбы с укрепленными районами. У них боевая часть двойного подрыва – сначала на высоте 5 -15 м. подрывается первый заряд и распыляется облако аэрозольной смеси, диаметром до 50 м, затем второй заряд зажигает эту смесь», - рассказал Снегирев, добавив, что «эти установки вчера перебросили ближе к Луганску, будут нацелены на аэропорт».