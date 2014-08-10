Глава Луганского облсовета ездит в метро по Киеву (фото)

Глава Луганского облсовета Валерий Голенко находится в Киеве.

Об этом сообщил журналист Виталий Сизов на своей страничке в Facebook.

"Сегодня у меня была волнительная встреча в метро с главой Луганского облсовета Голенко. Выглядел он надо сказать не важно, но все равно попытался вырвать у меня телефон - испугался, что я из добровольческого батальона. Обнаружить его схрон не удалось - старый партийный работник почуял слежку и начал путать маршрут", - пишет он.

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Как известно, Валерий Голенко - один из ближайших соратников регионала Александра Ефремова, отмечает Украинская правда.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве был замечен депутат Луганского областного совета Арсен Клинчаев, который принимал участие в сепаратистских митингах.