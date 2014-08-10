В батальоне "Азов" заявили, что сегодняшних потерь можно было избежать

Недостаточное вооружение добровольческих батальонов - одна из причин потерь украинских бойцов. Такое мнение высказали в пресс-службе батальона специального назначения "Азов", передает ТСН.

"Потери батальон понес, в частности, сегодня утром, связанные с тем, что недостаточно бронированной техники", - отметили в пресс-службе.

Главной задачей сейчас является вооружение добровольческих батальонов, которые действуют сейчас как легковооруженная пехота, и обеспечение добровольного принципа комплектования войск.

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Напомим, в ходе наступления батальон "Азов" потерял двух бойцов, среди которых муж Татьяны Чорновол Николай Березовой.

Четыре бойца ранены и находятся в больнице. По соображениям безопасности и из этических соображений пресс-служба батальона не распространяет детальных сведений о погибших и раненых, а также не сообщает деталей операции.