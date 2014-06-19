Нацгвардия сформирует новый добровольческий спецбатальон "Крым"
Решение принято командованием Национальной гвардии Украины в ответ на обращение более, чем 2000 резервистов с батальона "Донбасс".
На месте дислокации батальона "Донбасс", части которого уходят на Восток, будет сформирован новый добровольческий батальон специального назначения "Крым".
Об этом сообщил командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко на своей страничке в Facebook.
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"Такое решение принято командованием Национальной гвардии Украины в ответ на обращение более, чем 2000 резервистов с "Донбасса". После ухода последней роты "Донбасса", освободившаяся группа инструкторов, грамотные и достойные офицеры-патриоты Украины из нашего батальона, в течение месяца создадут боеспоспособное подразделение добровольцев по той же системе подготовки, что и "Донбасс", за что беру на себя личную ответственность", - пишет Семенченко.
Он подчеркивает, что оба батальона будут объединены под единой системой оперативного командования и в будущем станут основой для отдельной бригады национальной гвардии Украины "Донбасс".