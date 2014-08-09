На Майдане возле стелы сгорело около половины палаток

Сгорело около половины палаток возле стеллы Независимости, а уцелевшие палатки начали разбирать активисты, которые принимают участие в наведении порядка в центре столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, в ликвидации пожара задействованы три специальных машины пожарно-спасательной службы.

При этом на другой стороне Майдана за сценой между фонтанами оставлена лишь одна палатка из всех, которые были здесь раньше. Это палатка Нацгвардии Украины, которая помогает в мобилизации добровольцев на восток Украины. С этой территории сейчас выносят последний мусор.

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В то же время под Главпочтамтом еще остаются семь палаток, но их обитатели активно собирают свои вещи.

Сейчас в Киеве идет сильный дождь.