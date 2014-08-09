В Донецке продолжаются бои, погиб один мирный житель

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета.

"С разницей в один час произошло два артобстрела в Петровском районе. В результате обесточены 16 трансформаторных подстанций", - отмечается в сообщении.

В результате прямого попадания снаряда в Кировском районе по адресу ул. Могилевского, 7 погиб мирный житель.

Кроме того, снарядом поврежден железнодорожный переезд с районе поселка Горняк. Движение общественного транспорта по маршрутам №8 и №63 остановлено.

Читайте такжеТеррористы утром обстреляли Донецк, обстановка в городе напряженнаяКроме того, террористы обстреляли блок-пост на въезде в Донецк со стороны Мариупольской трассы, произошло возгорание. На месте работают наряды МЧС, которые занимаются локализацией пожара.