В Донецке продолжаются бои, погиб один мирный житель

12:41, 09 августа 2014
Политика
4 0

Сегодня первая половина дня в Донецке прошла напряженно, есть жертвы среди мирного населения.

REUTERS

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета.

"С разницей в один час произошло два артобстрела в Петровском районе. В результате обесточены 16 трансформаторных подстанций", - отмечается в сообщении.

informator.lg.ua

В результате прямого попадания снаряда в Кировском районе по адресу ул. Могилевского, 7 погиб мирный житель.

Кроме того, снарядом поврежден железнодорожный переезд с районе поселка Горняк. Движение общественного транспорта по маршрутам №8 и №63 остановлено.

Читайте такжеТеррористы утром обстреляли Донецк, обстановка в городе напряженнаяКроме того, террористы обстреляли блок-пост на въезде в Донецк со стороны Мариупольской трассы, произошло возгорание. На месте работают наряды МЧС, которые занимаются локализацией пожара. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter