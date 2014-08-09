Террористы утром обстреляли Донецк, обстановка в городе напряженная

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета.

Жители города заявляют об отдаленных одиночных взрывах, которые были слышны ночью. Утро для многих дончан началось в 5.00, город разбудили залпы из тяжелых орудий. Уже через час, в 6.00 артобстрелу подвергся Киевский район.

Прямых попаданий в жилые дома нет, повреждены окна в квартирах нескольких домов по ул. Буслаева, а также фасады и половина остекления в ряде домов по Киевскому проспекту.

Кроме того, осколком снаряда поврежден газораспределительный коллектор в районе дома 28 по ул.Буслаева.

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Кроме того, сегодня, между 7 и 8 часами, близи путепровода по ул. Горной разорвался снаряд, осколками повреждено проходящее мимо маршрутное такси №16. Пассажиры и водитель не пострадали.

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