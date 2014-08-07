Генсек НАТО надеется на углубление сотрудничества с Украиной

Об этом он написал на своей странице в "Твиттере". "Я с нетерпением жду укрепления сотрудничества между НАТО и Украиной на специальном заседании на саммите НАТО в Великобритании", - написал Андерс Фог Расмуссен.

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Как сообщал УНИАН, сегодня генеральный секретарь НАТО находится с визитом в Киеве для встреч с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком, министром иностранных дел Павлом Климкиным и председателем Верховной Рады Александром Турчиновым.