Генсек НАТО надеется на углубление сотрудничества с Украиной
17:21, 07 августа 2014Политика
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Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Рассмусен надеется на укрепление сотрудничества Украины и Альянса.
REUTERS
Об этом он написал на своей странице в "Твиттере". "Я с нетерпением жду укрепления сотрудничества между НАТО и Украиной на специальном заседании на саммите НАТО в Великобритании", - написал Андерс Фог Расмуссен.
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Как сообщал УНИАН, сегодня генеральный секретарь НАТО находится с визитом в Киеве для встреч с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком, министром иностранных дел Павлом Климкиным и председателем Верховной Рады Александром Турчиновым.
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