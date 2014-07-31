Министр обороны Польши: на саммите НАТО будут предложения по Украине

Об этом сообщил министр обороны Польши Томаш Семоняк в эфире польского радио PIN, передает "ЕвроПравда".

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"Вижу все большую открытость, в частности, США. В апреле было принято решение президента Барака Обамы о том, что может быть поставлено не смертоносное вооружение, и мне кажется, что на сентябрьском саммите будут тоже определенные предложения в контексте Украины", - сказал он, отвечая на вопрос о поставках оружия для украинских военных.

Одновременно Томаш Семоняк положительно оценил украинскую армию, отметив, что, несмотря на прежние проблемы с коррупцией и недофинансированием, она имеет "неплохую технику".

Министр также высказал мнение, что помощь стран-членов НАТО должна быть рассчитана на более длительную перспективу, чтобы "украинцы чувствовали, что принадлежат к семье западных армий".