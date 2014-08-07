Генсек НАТО прибыл в Киев

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Рассмусен прибыл в Киев.

Об этом Рассмусен написал в своем Twitter.

"Только что приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы предложить политическую поддержку НАТО Украине и президенту Порошенко", - написал Расмуссен.

Читайте такжеГенсек НАТО: действия РФ, угрожающие мировому порядку, нельзя игнорировать

Также он сообщил о запланированных встречах с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком, министром иностранных дел Павлом Климкиным и председателем Верховной Рады Александром Турчиновым.

Как сообщал УНИАН, 6 августа на брифинге в Киеве заместитель директора Департамента политики и коммуникации Министерства иностранных дел Украины Василий Зварич отметил, что в ходе визита в Украину Расмуссен, среди прочего, планирует обсудить подготовку к заседанию Комиссии Украина-НАТО. По словам Зварича, в повестку дня визита включен также вопрос подготовки к заседанию Комиссии Украина-НАТО.