Генсек НАТО заявил, что восхищен мужеством украинского народа в борьбе за свободу

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Рассмусен выразил восхищение мужеством украинского народа в борьбе за свободу.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я восхищаюсь мужеством украинского народа в борьбе за свободу. Передаю свои соболезнования семьям погибших", - сказал Рассмусен.

I admire the courage of Ukrainian people in their struggle for freedom. I convey my condolences to families of those who lost their lives — AndersFogh Rasmussen (@AndersFoghR) August 7, 2014

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 августа, Рассмусен находится с визитом в Киеве. "...приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы предложить политическую поддержку НАТО Украине и президенту Порошенко", - написал Расмуссен в своем Twitter. Также он сообщил о запланированных встречах с президентом Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком, министром иностранных дел Павлом Климкиным и председателем Верховной Рады Александром Турчиновым.

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6 августа заместитель директора Департамента политики и коммуникации МИД Василий Зварич сообщил, что в Киеве Расмуссен, среди прочего, планирует обсудить подготовку к заседанию Комиссии Украина-НАТО.