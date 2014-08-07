Порошенко освободил Парубия от должности секретаря СНБО
Президент Украины Петр Порошенко освободил Андрея Парубия от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ обнародован на официальном сайте президента Украины.
Андрей Парубий заявляет, что подал в отставку с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Подал в отставку с должности секретаря СНБО Украины. Во время войны комментировать отставку считаю неприемлемым. Продолжаю заниматься помощью фронту. В первую очередь - добровольческим батальонам. Вместе победим российского агрессора. Слава Украине», - написал Парубий.
Как сообщает ZN.UAсейчас в здании СНБО в Киеве проходит встреча Порошенко и Парубия, на которой президент официально примет его отставку. Во время встречи Порошенко не сообщил, кто займет место секретаря СНБО.
В своем Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко подтвердил информацию о заявлении Парубия. "На любой должности Парубий остается в команде президента. Порошенко поблагодарил секретаря СНБО за работу", - написал он.
На любой должности Парубий остается в команде президента. Порошенко поблагодарил секретарю СНБО за работу
- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) August 7, 2014