Ночью обстрелам подверглись два района Донецка, погибли трое мирных жителей

В результате попадания снарядов в Буденновском районе по ул. Большевиков разрушены дома №47 и 53, 5 жилых частных жилых домов по ул. Пашковой, дом №3 и несколько хозяйственных построек по ул. Горняков, а также один гараж с автомобилем по ул. Крепильщиков 51, сообщает пресс-служба горсовета.

Также в школе №137, котрая находилась в зоне обстрела, повреждено оконное остекление. В результате обстрела в данном районе погибло три мирных жителя и пять человек получили ранения различной степени тяжести.

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Кроме того, в результате обстрела Петровского района пострадал поселок Мандрыкино. Снарядами уничтожены жилые дома №41 по ул. Кириленко и №82 по ул. Знаменской. По последнему адресу также поврежден и газопровод. Пострадавших нет

По состоянию на 9.30 7 августа в Донецке обстановка остается напряженной. Жители многих районов сообщают о том, что периодически слышны звуки работы тяжелой артиллерии, взрывы и автоматные очереди.

Системы жизнеобеспечения города и общественный транспорт работает в штатном режиме.

Ситуация с обеспечением продовольствием удовлетворительная. В торговой сети города продаже имеются все группы товаров, в том числе социально значимые и товары первой необходимости.