У боевиков в Донецке заканчивается топливо - СНБО

17:56, 06 августа 2014
Армия
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Об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

REUTERS

В Донецке, окруженном силами антитеррористической операции, боевики испытывают острую нехватку топлива для техники, в том числе бронированной.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, ранее террористы ограбили все АЗС, использовав топливо, запасы которого не пополняются.

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