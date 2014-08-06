У боевиков в Донецке заканчивается топливо - СНБО
17:56, 06 августа 2014Армия
2
Об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
REUTERS
В Донецке, окруженном силами антитеррористической операции, боевики испытывают острую нехватку топлива для техники, в том числе бронированной.
Читайте такжеВ Донецке ведутся восстановительные работы, обстановка в городе напряженная
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
По его словам, ранее террористы ограбили все АЗС, использовав топливо, запасы которого не пополняются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter