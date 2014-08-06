У боевиков в Донецке заканчивается топливо - СНБО

В Донецке, окруженном силами антитеррористической операции, боевики испытывают острую нехватку топлива для техники, в том числе бронированной.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, ранее террористы ограбили все АЗС, использовав топливо, запасы которого не пополняются.