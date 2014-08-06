Разведчики попали в засаду возле Иловайска, данные по потерям уточняются - Тымчук
19:20, 06 августа 2014Политика
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Во время проведения разведывательных действий разведгруппа сил АТО попала в засаду в районе Иловайска.
REUTERS
Разведгруппа сил АТО попала в засаду возле Иловайска.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
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«Украинскими десантниками проведен рейд по поиску и обезвреживанию террористических группировок, а также по уничтожению арсеналов боевиков. В ходе боестолкновений уничтожена живая сила и техника противника. По предварительным данным, среди военнослужащих есть раненые», - написал он.
«Во время проведения разведывательных действий разведгруппа сил АТО попала в засаду в районе н.п.Иловайск. Данные по потерям уточняются», - подчеркнул Тымчук.
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