Колонна десантников попала в засаду в районе Шахтерска, данные по потерям уточняются

В Шахтерске Донецкой области колонна десантников попала в засаду.

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО. "Превосходящие силы противника, используя условия местности в населенном пункте Шахтерск, из засады, применили оружие по нашим войскам. Подразделения выполнявших задачи по передислокации понесли потери", - сообщили в штабе. На данный момент данные по потерям среди украинских военных уточняются. Напомним, 16 июля украинские военнослужащие попали в засаду взлизи Изварино.

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