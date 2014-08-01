Колонна десантников попала в засаду в районе Шахтерска, данные по потерям уточняются

08:34, 01 августа 2014
Политика
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В Шахтерске Донецкой области колонна десантников попала в засаду.

Reuters

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

"Превосходящие силы противника, используя условия местности в населенном пункте Шахтерск, из засады, применили оружие по нашим войскам. Подразделения выполнявших задачи по передислокации понесли потери", - сообщили в штабе.

На данный момент данные по потерям среди украинских военных уточняются. 

Напомним, 16 июля украинские военнослужащие попали в засаду взлизи Изварино.

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