Колонна десантников попала в засаду в районе Шахтерска, данные по потерям уточняются
08:34, 01 августа 2014Политика
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В Шахтерске Донецкой области колонна десантников попала в засаду.
Reuters
Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.
"Превосходящие силы противника, используя условия местности в населенном пункте Шахтерск, из засады, применили оружие по нашим войскам. Подразделения выполнявших задачи по передислокации понесли потери", - сообщили в штабе.
На данный момент данные по потерям среди украинских военных уточняются.
Напомним, 16 июля украинские военнослужащие попали в засаду взлизи Изварино.
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